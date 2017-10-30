Власти Мексики изъяли содержимое более 1,5 тысяч частных сейфов, а их владельцев вызвали для комментариев

Новости Мексики. В Мексике разгорелся крупный скандал – власти изъяли содержимое более чем 1500 частных сейфов одного из хранилищ города Канкун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои действия представители правительства мотивировали поиском незадекларированных средств, полученных в результате преступной деятельности.

Арендаторам сейфов предлагается приехать в Мехико и дать пояснения относительно природы своих сбережений.

Так как сложившаяся ситуация может вызвать многочисленные протесты, в город стянуты силы безопасности, а по его периметру выставлены заграждения.