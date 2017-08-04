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Власти Венеции ввели 12 правил поведения для туристов: нарушителям грозит крупный денежный штраф

04.08.2017 - 12:50

Новости Италии. В итальянской Венеции ввели правила поведения для туристов. В списке, утвержденном властями, 12 пунктов. Их нарушение обернется для путешественников штрафами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, купание в городских каналах может обойтись в 500 евро. За прогулку по улицам города в купальнике или с обнаженным торсом придется отдать 200. Брошенная мимо урны бумажка или оставленная на памятнике надпись повлечет взыскание в размере 400 евро, а в сотню обойдётся пикник в общественном месте или катание на велосипеде по пешеходным зонам.

Власти Венеции ввели 12 правил поведения для туристов: нарушителям грозит крупный денежный штраф

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