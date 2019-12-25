«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым
Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают сегодня в 100 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси также утвержден официальный выходной.
Католические и протестантские церкви, придерживающиеся григорианского календаря, именно 25 декабря идут в храмы, чтобы разделить радость явления миру Спасителя.
Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово именно сегодня, поздравления направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров – социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия. Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.
Светлый праздник, объединяющий миллионы людей. Как католики Беларуси отметили Рождество Христово
Новости Беларуси. 25 декабря в храмах Беларуси многолюдно с самого утра. Закончился четырехнедельный период молитвы и покаяния, во время которого верующие духовно готовились к Рождеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым
Весь день в католических костелах, а их в нашей стране около 450, не смолкают божественные мелодии. Светлый праздник сегодня объединяет за праздничным столом близких людей. Вместе с белорусскими католическими семьями не изменяла традициям и наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Подробности – в видеоматериале.