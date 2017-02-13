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Вместо лаков и растворителей брестские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле 300 кг гашиша

13.02.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Одну из самых крупных в истории Брестской таможни партий гашиша задержали на границе с Польшей. Грузовой автомобиль с наркотиком направлялся в Беларусь. В пункте таможенного оформления «Козловичи» фуру провели через инспекционно-досмотровый комплекс. Там и был обнаружен тайник, из которого извлекли более 300 килограммов гашиша. В документах на товар, которые представил водитель, были указаны лаки и растворители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни по правоохранительной работе:
В результате сканирования, изучения сканограммы, были замечены несоответствия и было принято решение о проведении досмотра. С участием сотрудников в результате демонтажа стенки было обнаружено 350 упаковок гашишем то или другой формы либо веса.

Предыдущий подобный случай был зафиксирован два года назад в пункте таможенного оформления «Малорита». Тогда 350 килограммов гашиша таможенники обнаружили в вагоне с брусчаткой.

Вместо лаков и растворителей брестские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле 300 кг гашиша

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