новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране

22.06.2017 - 13:52

Новости Беларуси. 10 миллионов долларов возвращены в бюджет Беларуси за прошлый год органами прокуратуры. Это только деньги, которые иностранные предприятия не возмещали за поставку товаров и оказание услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого ведомство провело огромную работу, в том числе совместно с коллегами из других стран.

В целом же надзор за соблюдением законов в экономической сфере – в приоритете у блюстителей права. Сейчас рассматривается ряд мер по изменению законодательства в этой области. В том числе это касается декриминализации некоторых видов экономических преступлений – уголовные сроки могут заменить штрафом.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Мы эту работу ведем. И где это возможно, где это оправдано, надо декриминализировать. Надо смягчать ответственность: вместо лишения свободы – штрафы – солидные, большие, тогда это будет оправдано, это будет понятно людям. Тогда смысла нет совершать преступление. В некоторых странах возмещение взятки увеличено в десять раз. Тогда смысл какой эту взятку брать?

В 2017 году белорусской прокуратуре исполняется 95 лет. Профессиональный праздник отметят 26 июня.

«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь
«Реакция правомерна». Генпрокурор Беларуси прокомментировал задержание участников акции против Декрета № 3
Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года
Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года
От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает 10-летие
Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает 10-летие
Генеральный прокурор Беларуси доложил Президенту о снижении уровня преступности в стране
Генеральный прокурор Беларуси доложил Президенту о снижении уровня преступности в стране
Александр Лукашенко обсудил с генеральным прокурором Беларуси вопросы криминогенной обстановки в стране
Александр Лукашенко обсудил с генеральным прокурором Беларуси вопросы криминогенной обстановки в стране
Олег Лаврухин, прокурор Минской области
Прокуратура Беларуси в связи с антикоррупционным законом начинает нарабатывать новую надзорную практику
В Академии управления при Президенте Беларуси открыли аудиторию, соответствующую залу судебных заседаний
В Академии управления при Президенте Беларуси открыли аудиторию, соответствующую залу судебных заседаний
Все новости по теме Прокуратура Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru