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Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW

17.07.2017 - 22:18

Новости Беларуси. Поздно вечером 16 июля в микрорайоне Сухарево сотрудники ГАИ отправились в погоню за нетрезвым водителем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белая иномарка была припаркована на пересечении улиц Скрипникова и Одинцова.

Внимание автоинспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто. Увидев патрульную машину, пассажир убежал, а водитель надавил на педаль газа и попытался скрыться. Однако уже через два перекрестка не справился с управлением и врезался в светофор.

Андрей Шуканов, командир взвода отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Во время преследования данный автомобиль проехал улицу Мазурова на красный сигнал светофора. При дальнейшем преследовании на пересечении с улицей Сухаревской не справился с управлением и совершил наезд на мачту светофорного объекта. После этого водитель был задержан.

Факт управления в состоянии алкогольного опьянения нашел свое подтверждение.

В результате аварии пострадал только столб: от удара он накренился. Водителю повезло больше – остался цел и невредим. На него составлено сразу шесть административных протоколов. За руль 26-летний лихач сядет нескоро.

Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW
Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW
Фото. Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW
Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW
Фото. Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW
Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW
Фото. Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW

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