«Внукам и правнукам даю понять, какой ценой завоёвана жизнь». В Беларуси вспоминают жертв хатынской трагедии
Новости Беларуси. Масштабная патриотическая акция «Память», приуроченная к годовщине хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы приводят в порядок памятные места.
Одно из таких – памятник в деревне Асташево. Здесь в 1943 году погибли 120 местных жителей. Немецкие солдаты, отступая, заперли их в сарае и подожгли. Спастись удалось лишь немногим подросткам – они укрылись в лесу.
17 марта мемориал благоустраивали: очищали дорожки, убирали ветки и листья.
Варвара Козлова, жительница Лиозно:
Меня еще как школьницу возили сюда, рассказывали про деревню, про историю деревни, как сожгли жителей. И я знаю, что в Хатыни также упоминается наша деревня Асташево. Ну, конечно же, это трагическая история. Я считаю, что мы – школьники, рабочая молодежь – все должны, конечно, знать, помнить, чтить память.
К акции присоединились и в Гомельском районе. Здесь добровольцы приводили в порядок после зимы мемориальный комплекс в центре агрогородка Поколюбичи. Он создан в память о местных жителях, которые не вернулись с фронта, и красноармейцах, погибших при освобождении Гомеля и его окрестностей. Сколько людей полегло в боях, точно не знает никто. Когда-то этот мемориал начинался с плиты, на которой было высечено всего три фамилии. Восстановление имен героев продолжается до сих пор: сегодня их уже почти тысяча. И список не перестает пополняться.
Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты
Владимир Черкас, житель деревни Поколюбичи:
Для меня это всегда было святое место. Я сегодня своим внукам и правнукам даю понять, какой ценой завоевана жизнь.
Татьяна Прушинская, жительница деревни Поколюбичи:
Это наше сердце, это центр нашей деревни, в общем-то. И географически эта братская могила находится в середине села. Это место, где по всем значимым для нашей деревни событиям собираются жители. Сказать, что это наше сердце, главное наше место, наше достояние – это правда.
К слову, тяжелую жизнь Поколюбичей во время оккупации, а также бои в окрестностях агрогородка описал в повести «Мы с Санькой в тылу врага» Иван Серков. В произведении есть и историческая сцена расстрела местных жителей.
Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты
Новости Беларуси. Столичные гимназисты решили увековечить события 22 марта 1943 года и начали создавать макет Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученики, их родители и педагоги вкладывали в этот проект не только творческие силы, но и душу. Стремление углубиться в историю у них возникло еще осенью. Неравнодушные к трагическому прошлому своей земли белорусы провели большую исследовательскую работу, изучали фрагменты той военной жизни по сохранившимся фотографиям и даже открыли ранее неизвестные факты. Готовый макет Хатыни они презентуют ко Дню Победы на одной из музейных площадок страны.
Вероника Бритвич, учащаяся гимназии № 75 Минска:
Хорошо, что мы удостоились такой возможности работать на практике и познавать историю. Можно многое узнать, но на практике, конечно, работать лучше.
Татьяна Войтенко, учитель изобразительного искусства гимназии № 75 Минска:
Опираясь на эти карты и анализируя то, что мы видим по старым фотографиям, как были сожжены деревни, какие были дома, хотя бы сквозь огонь посмотреть на архитектуру этих домов. И вот мы потихонечку-потихонечку вот так восстанавливаем этот макет.
Напомним, 22 марта в нашей стране – День памяти жертв Хатыни. За годы войны в нашей стране каратели сожгли больше 9000 населенных пунктов.