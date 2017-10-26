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Во Франции дефицит сливочного масла: цены на круассаны могут взлететь до 6 евро

26.10.2017 - 18:20

Новости Франции. Франция столкнулась с дефицитом сливочного масла. Полки супермаркетов сейчас непривычно пусты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что раньше предприятия снизили производство масла из-за падения спроса, а сейчас интерес французов к этому продукту возрос, но вернуться к былым объемам заводы пока не могут. Соответственно и цены взлетают, причем не только на масло, но и, например, на один из кулинарных символов страны – круассаны, в приготовлении которых этот ингредиент считается обязательным. Пекари подумывают брать с покупателей за французскую булочку до 6 евро.

Во Франции дефицит сливочного масла: цены на круассаны могут взлететь до 6 евро
Во Франции дефицит сливочного масла
Фото. Во Франции дефицит сливочного масла
Во Франции дефицит сливочного масла
Фото. Во Франции дефицит сливочного масла

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