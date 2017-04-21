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Во Франции допрашивают трех человек из окружения «парижского стрелка»

21.04.2017 - 13:29

Новости Франции. Второй подозреваемый в подготовке ночного теракта в Париже сам пришел в отделение полиции. Он утверждает, что невиновен. Мужчину по ориентировке бельгийских властей разыскивали правоохранители Франции. Кроме того стражи порядка задержали трех человек из окружения «парижского стрелка». Сейчас их допрашивают.

Как стало известно, нападавший – 39-летний француз – уже отсидел 15 лет за схожее преступление. По неподтвержденным данным, он страдал серьезным психическим заболеванием.

Атака на полицейский патруль произошла минувшим вечером. В результате перестрелки погиб один из правоохранителей. Еще двое госпитализированы. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Париже

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