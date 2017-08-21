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Во Франции мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки

21.08.2017 - 16:59

Новости Франции. Во французском городе Марсель мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за его действий погибла женщина. Медики госпитализировали одного пострадавшего, получившего тяжелые травмы.

Злоумышленника полицейским удалось взять под стражу. Как выяснилось, задержанному 35 лет, и ранее он совершил целый ряд уголовных преступлений. Однако французские следователи не склонны считать инцидент терактом. Они предполагают, что мужчина страдает психическими расстройствами. Угнанную машину проверяют на наличие взрывчатки. Район оцеплен.

Во Франции мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки

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