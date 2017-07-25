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Во Франции ожидается рекордное падение производства вина в 2017 году

25.07.2017 - 09:42

Новости Франции. Согласно предварительным подсчетам Министерства сельского хозяйства, снижение составит около 20% от обычных объемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всему виной весенние заморозки и дожди, которые погубили виноградные почки. Сильнее всего от непогоды пострадал знаменитый регион Бордо. Его история изготовления напитка началась еще во времена Древнего Рима. Здесь ежегодно выпускают около 700 миллионов бутылок вина, однако в этом сезоне можно рассчитывать лишь на половину от этого показателя.

Кроме того, из-за града потери урожая ожидаются в Бургундии и Лангедоке.

Во Франции ожидается рекордное падение производства вина в 2017 году

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