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Во Франции ранили и задержали подозреваемого в нападении на военных

09.08.2017 - 18:42

Новости Франции. Во Франции задержали подозреваемого в нападении на военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции автомобиль наехал на группу солдат

Спецоперация проходила на автостраде. Мужчина ранен, его личность полиция пока держит в секрете. Автомобиль наехал на солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре утром, когда те выходили из казармы рядом с мэрией.

Пострадали 6 человек. Трое получили тяжелые ранения.

По данным из официальных источников, нападение было тщательно спланировано: машину специально припарковали у ворот и ждали, когда военные выйдут на патрулирование. После атаки злоумышленник на автомобиле скрылся с места происшествия. В регионе был объявлен план-перехват.

Во Франции ранили и задержали подозреваемого в нападении на военных

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