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Во Франции с начала 2017 года предотвратили 12 терактов

29.09.2017 - 18:13

Новости Франции. Французские правоохранители с начала года предотвратили 12 терактов. Целями боевиков были отдельные люди, места массового скопления и общественные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр внутренних дел страны отметил: нападений в метро не планировалось. На данный момент полиция следит за 18 тысячами предполагаемых радикалов.

К моменту истечения срока действия режима ЧС власти планируют подготовить новый антитеррористический закон, который позволит обеспечить безопасность населения.

Во Франции с начала 2017 года предотвратили 12 терактов

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