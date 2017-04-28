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Во Франции школьники вышли на несогласованную акцию протеста против обоих кандидатов в президенты

28.04.2017 - 08:49

Новости Франции. Во Франции школьники вышли на несогласованную акцию протеста против обоих кандидатов в президенты – экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Сотни молодых граждан заблокировали несколько учебных заведений, после чего прошли маршем по Парижу, громя витрины магазинов и поджигая дымовые шашки. В какой-то момент протестующие стали бросать бутылки и камни в полицейских. В ответ на агрессию стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции школьники вышли на несогласованную акцию протеста против обоих кандидатов в президенты

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