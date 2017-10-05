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Во Франции задержали еще одного подозреваемого в создании бомбы, обнаруженной в жилом доме Парижа

05.10.2017 - 12:51

Новости Франции. Французские правоохранители задержали еще одного подозреваемого, предположительно причастного к созданию бомбы из газовых баллонов, обнаруженную в одном из жилых домов Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках расследования под стражу взяты уже 6 человек. Как заявил глава МВД, один из них представлял угрозу госбезопасности.

Напомним, 30 сентября один из местных жителей сообщил в полицию о подозрительных газовых баллонах в подъезде. Прибывшие на место саперы установили: оборудование оснащено дистанционным взрывателем. Бомба была обезврежена. Следствие по делу ведет антитеррористическая прокуратура.

Во Франции задержали еще одного подозреваемого в создании бомбы, обнаруженной в жилом доме Парижа

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