Во Франции задержали еще одного подозреваемого в создании бомбы, обнаруженной в жилом доме Парижа

Новости Франции. Французские правоохранители задержали еще одного подозреваемого, предположительно причастного к созданию бомбы из газовых баллонов, обнаруженную в одном из жилых домов Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках расследования под стражу взяты уже 6 человек. Как заявил глава МВД, один из них представлял угрозу госбезопасности.

Напомним, 30 сентября один из местных жителей сообщил в полицию о подозрительных газовых баллонах в подъезде. Прибывшие на место саперы установили: оборудование оснащено дистанционным взрывателем. Бомба была обезврежена. Следствие по делу ведет антитеррористическая прокуратура.