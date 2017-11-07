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Во Франции задержаны 7 подозреваемых в причастности к терроризму

07.11.2017 - 21:42

Новости Франции. В ходе спецоперации в пригородах Парижа и департаменте Приморские Альпы были задержаны 7 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Все они подозреваются в связях с террористами и участии в подготовке нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данный момент представители правоохранительных органов продолжают обыски в местах проведения операции.

Напомним, 1 ноября во Франции отменили режим чрезвычайного положения, тогда же вступил в силу новый антитеррористический закон. Документ позволяет сотрудникам правопорядка ограничивать свободу передвижения подозреваемых в терроризме без решения суда, а также организовывать масштабные проверки полицией на вокзалах и в аэропортах.

Во Франции задержаны 7 подозреваемых в причастности к терроризму

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