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Во Францию вернулись более 270 боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ

07.08.2017 - 09:53

Новости Франции. Во Францию вернулись более 270 человек, воевавших на стороне ИГИЛ. 50 из них – несовершеннолетние. Такой информацией поделился министр внутренних дел Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех предполагаемых террористов сейчас проверяют правоохранительные органы. Некоторые из подозреваемых уже арестованы.

Кстати, за последние два с половиной года в результате атак боевиков в стране погибли около 300 мирных жителей. Только за последние 6 месяцев жандармам удалось предотвратить 7 попыток совершить теракт. Полиция продолжает работать в режиме повышенной бдительности.

Во Францию вернулись более 270 боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ

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