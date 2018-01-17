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«У них нет зубок, и весь процесс очистки кожи происходит при помощи губ». В чём польза Fish-Spa?

17.01.2018 - 11:16

Fish-spa – такой молодой и весьма экзотический способ ухода за кожей. За короткое время стал популярен не только на большинстве спа-курортах, но и у нас. Это один из самых приятных и безопасных способов ухода за кожей лица, рук, ног и тела.

Надежда Макареня, пиар-менеджер аквапарка:
Очищают кожу маленькие рыбки, называются Гарра Руфа. У них нет зубок, и весь процесс очистки кожи происходит при помощи губ, что является абсолютно безопасным, не приводит к каким-то травмам и другим повреждениям кожи.

Во время этой процедуры происходит точечный массаж. Он успокаивает нервы и снимает стресс. После сеанса такого ихтиомассажа кожа становится бархатистой, гладкой. Эта процедура пользуется популярностью у жителей столицы.

Надежда Макареня:
Люди любят приходить, потому что это экзотический, достаточно, вид. Редкость в Минске. В среднем у нас, всё зависит от сезона, приходят на эту процедуру от 30 до 80 человек. Это зависит от летнего или зимнего периода.

Целебное свойство этих рыбок открыли турки в начале XX века, а широкое распространение эта процедура получила в Японии, Китае и Европе уже в XXI веке. Рыбка Руфа обитает в термальных источниках Турции. Она является народным достоянием, и вывоз этой рыбки запрещён.

Алексей Белый, спа-мастер:
Те рыбки, которые плавают в ваннах, которые пользуются в салонах, они выведены искусственно. Рыбки небольшого размера – 5-12 см, имеют серый окрас и на хвосте у них ярко-красный плавничок, живут они в тёплой воде – 35-37 градусов.

Такой вид спа подходит всем. Попробовать смогут и взрослые, и дети, противопоказаний практически нет. Единственное – нужно помыться перед процедурой. Фермент, содержащийся в слюне рыбки, дезинфицирует и обеззараживает кожу.   

Алексей Белый:
Рыбка обрабатывает, объедает только места, где есть ороговевшая кожа, где есть мёртвые частички, со здоровыми участками она не работает. Чувствует больные места у человека и обычно скопление рыбок показывает на то, что в этом месте где-то происходит какой-то воспалительный или болезненный процесс. Недаром её назвали рыбкой-доктором. Для того, чтобы получить хороший пилинг, нужно пройти 5-6 процедур. Процедуры лучше проводить через день либо через несколько дней, потому что это скраб и скрабировать кожу каждый день нельзя.

Чем полезна процедура Fish-spa?

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