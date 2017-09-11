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Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений

11.09.2017 - 14:49

Правительство Беларуси обещает поддержку развитию совместных с Индией проектов. Во время основной части бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений: в здравоохранении, туризме, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности.

Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели

Всего же по итогам 2016 года двусторонний товарооборот составил около 400 миллионов долларов. Это далеко не та цифра, на которую рассчитывают страны, потенциал намного больше. Сейчас стороны работают над тем, чтобы в ближайшее время достичь миллиарда долларов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Был очень практичный подход к организации этого форума: так, чтобы были результаты прикладные. Поэтому в основе было машиностроение, нефтехимия, легкая промышленность. И новые темы, такие как логистика, транспорт. Естественно, фармацевтика – здесь тоже продвижение очень серьезное произошло. Поэтому перечень таких совершенно прикладных отраслей и составил основу для формирования нашей деловой делегации и проведения бизнес-форума.

11 сентября начинается официальный визит Александра Лукашенко в Индию

Деловой форум проходит накануне прибытия в Индию с официальным визитом Президента Беларуси. До этого Александр Лукашенко бывал здесь дважды – в 1997 и 2007. Уже 12 сентября глава государства проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии. В центре внимания – почти все сферы, которые представляют взаимный интерес. Стороны также обменяются взглядами по международной повестке дня.

Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Фото. Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Фото. Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Фото. Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Фото. Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Фото. Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений

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