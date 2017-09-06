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Во время предвыборного выступления Меркель неизвестные закидали ее помидорами

06.09.2017 - 12:00

Новости Беларуси. Прошла любовь и полетели помидоры: с помощью красного овоща группа людей выразила протест фрау Меркель на предвыборном выступлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В политика попала лишь пара капель, но пятно на репутации теперь куда сложнее вывести – это первое столь громкое несогласие с действиями железной леди Бундестага. Впрочем, вида она не подала и речь закончила.

Кто кидал в канцлера томаты – полиция не установила, протестующие скрылись в толпе.

Отметим, что сейчас Германия готовится к выборам в Бундестаг. Голосование пройдет 24 сентября.

Во время предвыборного выступления Меркель неизвестные закидали ее помидорами

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