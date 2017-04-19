новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту

19.04.2017 - 09:50

В Черном море продолжаются поиски затонувшего этой ночью сухогруза. Судно пропало с радаров в районе Керченской пролива. Не исключено, что причиной всему стал почти четырехбалльный шторм. Волны высотой в 3 метра до сих пор затрудняют доступ спасателей к месту трагедии.

По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, на борту находились 12 человек: 9 россиян, двое граждан Украины и один гражданин Грузии.

В крымском управлении МЧС подтвердили, что одного из 12 моряков удалось поднять на борт в состоянии сильного переохлаждения. К четверым обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту
Крушение в шторм: корабль 1980 года выпуска, не исключено, что обшивка не выдержала напора волн
Стали известны возможные причины крушения судна «Герои Арсенала»
В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек
В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек
Судно с более 30 пассажирами на борту пропало у побережья Малайзии
Судно с более 30 пассажирами на борту пропало у побережья Малайзии
Титаник
Британский журналист рассказал о новой версии гибели «Титаника»
Крушение пассажирского парома в Мьянме: погибли 30 человек
Крушение пассажирского парома в Мьянме: погибли 30 человек
МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших при крушении судна в Турции наши соотечественники
МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших при крушении судна в Турции наши соотечественники
Британская атомная подводная лодка столкнулась торговым судном в Гибралтарском проливе
Британская атомная подводная лодка столкнулась с торговым судном в Гибралтарском проливе
Все новости по теме Кораблекрушения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru