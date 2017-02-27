Во втором матче четвертьфинала Экстралиги «Юность» в Минске разгромила молодежную сборную Беларуси

Новости Беларуси. Четвертьфинальные серии хоккейной Экстралиги набирают обороты. В воскресенье состоялись вторые поединки, которые, как и стартовые матчи, сюрпризов не преподнесли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Четвертьфинальные серии хоккейной Экстралиги набирают обороты. В воскресенье состоялись вторые поединки, которые, как и стартовые матчи, сюрпризов не преподнесли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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