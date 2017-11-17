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Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?

17.11.2017 - 13:31

В преддверии Дня ракетных войск мы побывали в гостях в кузнице кадров – Военной академии Республики Беларусь. Главный военный вуз страны готовит специалистов на семи факультетах, в  том числе ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Этот факультет был создан недавно –  в 2012 году, и состоит из трех кафедр и дивизиона курсантов.

В учебных корпусах академии размещены лекционные  аудитории, классы, где курсанты и получают теоритические знания по предметам.

Проведением занятий по боевым  расчетам, изучению тактики и техники применения артиллерийского вооружения занимаются квалифицированные преподаватели и профессора.

На время обучения курсанты обеспечены общежитием для комфортного отдыха и сна. В казарме есть одна достойная и хорошая традиция: кровати погибших героев, навечно зачисленных в списки факультета Академии, всегда остаются нетронутыми, но каждый вечер перед отбоем кто-то из ротного состава произносит вслух фамилию боевого товарища. Еще раз напоминая нам, что подвиг бессмертен.

Несмотря на всю строгость военных порядков в Академии запланированы праздничные мероприятия, приуроченные к 19-му ноября.

Артиллерия существует уже более 600 лет и прошла славный исторический путь от примитивных огнестрельных орудий до современных ракетных комплексов.

Благодаря каждодневной упорной работе по улучшению качества практической подготовки офицеров она пройдет еще больший путь. Ведь не зря артиллерия – бог войны.

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