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Военнослужащие Беларуси и России начали подготовку к учениям «Запад-2017»

14.03.2017 - 13:45

Новости Беларуси. Белорусские и российские военнослужащие начали подготовку к учениям «Запад-2017». Во время тренировки стороны намерены отработать слаженность действий военного управления и оперативную совместимость личного состава с другими воинскими формированиями.

Напомним, масштабные учения пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах Беларуси и России. Это станет итогом совместных мероприятий стран за последние два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Безусловно, данная тренировка имеет и исследовательские цели. Первое, что мы отрабатываем, – оперативную совместимость разных органов управления, разных средств управления. Второе, конечно, – это проверить слаженность в работе оперативных групп и самого состава объединенного командования группировки войск. Но самое главное, конечно, – повысить уровень взаимодействия, поскольку оно проводится на территории нашего государства между всеми составляющими военной организации Республики Беларусь.

Военнослужащие Беларуси и России начали подготовку к учениям «Запад-2017»

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