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Военнослужащим вручили госнаграды в канун Дня Независимости Беларуси

28.06.2017 - 14:14

Новости Беларуси. «За отличие в воинской службе». Ряд военнослужащих в канун Дня Независимости Беларуси удостоен государственных наград. Отмечен их вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие Вооруженных Сил республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественном строю и удостоенный боевой награды. Медаль «За Отвагу» вручили старшему прапорщику Евгению Воронову. Его служба связана с подводным разминированием боеприпасов.

Евгений Воронов, старший инструктор-начальник разведывательно-водолазного отделения воздушно-десантной бригады:
Я еще солдатом начал выезжать на подводное разминирование, сухопутное разминирование. Я не скажу, что я очень отважный, какие-то поступки совершал, просто выполнял свою работу, старался делать ее хорошо.

Торжественная церемония, по уже сложившейся традиции, прошла в Зале Победы Государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Военнослужащим вручили госнаграды в канун Дня Независимости Беларуси
Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Фото. Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Фото. Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Фото. Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Фото. Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Фото. Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Военнослужащим вручили госнаграды в Минске
Фото. Военнослужащим вручили госнаграды в Минске

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