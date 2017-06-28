Военнослужащим вручили госнаграды в канун Дня Независимости Беларуси

Новости Беларуси. «За отличие в воинской службе». Ряд военнослужащих в канун Дня Независимости Беларуси удостоен государственных наград. Отмечен их вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие Вооруженных Сил республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественном строю и удостоенный боевой награды. Медаль «За Отвагу» вручили старшему прапорщику Евгению Воронову. Его служба связана с подводным разминированием боеприпасов.

Евгений Воронов, старший инструктор-начальник разведывательно-водолазного отделения воздушно-десантной бригады:

Я еще солдатом начал выезжать на подводное разминирование, сухопутное разминирование. Я не скажу, что я очень отважный, какие-то поступки совершал, просто выполнял свою работу, старался делать ее хорошо.

Торжественная церемония, по уже сложившейся традиции, прошла в Зале Победы Государственного музея истории Великой Отечественной войны.