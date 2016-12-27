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Военный Новый год и акция «Письмо поколению Победителей»: «Партизанская елка» прошла в Витебске

27.12.2016 - 08:58

Новости Беларуси. «Партизанская елка» в Витебске. Как отмечали Новый год во время войны, ставили ли в землянках елки и какими игрушками украшали новогодних красавиц партизаны? На эти вопросы готовы ответить в музее Миная Шмырева.

Здесь же подвели итоги акции «Письмо поколению Победителей». Письма-треугольники со всей страны украсили главную елку музея. Самым ярким моментом, конечно, стала реконструкция событий 1943 года – накануне присоединения к партизанам волго-татарского батальона.

Стоит отметить, что Новый год был единственным праздником, когда почти повсеместно прекращались боевые действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пастернак, участник клуба исторической реконструкции «Память»:
Новый год, как правило, встречался очень просто. Никаких игрушек елочных не было. Елочки наряжали прямо в лесу и украшали обычными съестными продуктами. Теми же баранками, теми же кусочками сала. Какие-то подвешивались конфетки и тому подобное.

Военный Новый год и акция «Письмо поколению Победителей»: «Партизанская елка» прошла в Витебске

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