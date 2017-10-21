новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Волейболистки «Минчанки» в драматичном матче обыграли «Ле-Канне»

21.10.2017 - 23:56

Новости Беларуси. Этим и проложили себе дорогу в третий раунд квалификации женской Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в первой игре во Франции, дело дошло до решающей пятой партии, хотя по ходу матча хозяйки паркета вели 2:0. Но после этого подопечные Виктора Гончарова дали слабину, уступив два сэта подряд – 21:25, 22:25. В укороченной пятой партии борьба шла мяч в мяч, но, к счастью, все закончилось для «Минчанки» благополучно – 18:16.

В финальном круге квалификации наши девушки встретятся с турецким «Вакиф-Банком».

А это, на минуточку, действующий победитель турнира.

Волейболистки «Минчанки» в драматичном матче обыграли «Ле-Канне»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

22 октября в мужской Лиге чемпионов по волейболу солигорский «Шахтер» встретится с «Маккаби»
22 октября в мужской Лиге чемпионов по волейболу солигорский «Шахтер» встретится с «Маккаби»
Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов
Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов
Первый матч женского чемпионата Беларуси по волейболу: как это было – большой репортаж
Первый матч женского чемпионата Беларуси по волейболу: как это было – большой репортаж
«Строитель» обыграл «Шахтер» в первом в истории матче за Суперкубок Беларуси
«Строитель» обыграл «Шахтер» в первом в истории матче за Суперкубок Беларуси
«Мы разрушили систему, которая была при Советском Союзе». Большое интервью с Виктором Гончаровым
«Мы разрушили систему, которая была при Советском Союзе». Большое интервью с Виктором Гончаровым
Женская сборная Беларуси по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Женская сборная Беларуси по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6 место в Евролиге
Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6 место в Евролиге
Александр Сингаевский. Источник фото: http://bvf.by/
Мужскую сборную Беларуси по волейболу возглавит новый тренер
Все новости по теме Волейбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru