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Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили выступление в еврокубках

01.02.2018 - 14:01

Новости Беларуси. Волейбольные «Шахтер» и «Строитель» завершили выступление в еврокубках, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда из Солигорска выиграла в гостях у французского «Монпелье» – 3:2, однако по сумме двух встреч путевку в четвертьфинал кубка ЕКВ завоевать не смогла.

А «Строитель» вечером 31 января наа домашней площадке сражался с турецким «Малие Пьянго» в ответном матче одной восьмой финала Кубка вызова. В первой игре парни Александра Сингаевского потерпели поражение.

Дома также добиться успеха не удалось. Первый сет сложился обидно: минчане долго вели, но победные сливки сняли турки – 24:26. «Строитель» выиграл два следующих – 25:20 и 25:15. Но вот тут-то наши волейболисты и потеряли нити игры. Весь четвертый сет они отыгрывались и не спаслись – 19:25. А после уступили и в пятой партии – 12:15.

«Малие Пьянго» идет дальше, ну а «Строитель» теперь сосредоточится на внутреннем чемпионате.

Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили выступление в еврокубках

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