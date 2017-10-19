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Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов

19.10.2017 - 17:11

Новости Беларуси. Первый матч 2-го раунда квалификации в Тель-Авиве против израильского «Маккаби» чемпионы Беларуси уступили со счетом 2:3. По ходу встречи белорусы уступали 0:2, но сумели отыграться, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, в 5-й решающей партии чуть не хватило удачи – 14:16. Ответный поединок состоится 22 октября в минском Дворце спорта «Уручье».

21 октября там же пройдет матч квалификации женской Лиги чемпионов между «Минчанкой» и французским клубом «Рошвилль». 17 октября соперницы провели напряженный поединок в Каннах, который завершился победой чемпионок Беларуси со счетом 3:2. В следующем отборочном раунде победитель этой пары встретится с турецким клубом «Вакыфбанк» из Стамбула.

Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов

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