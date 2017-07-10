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Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе

10.07.2017 - 18:21

Новости Беларуси. На Слуцком шоссе столкнулись 4 машины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель легкового автомобиля наехал на трактор, который двигался по обочине в попутном направлении.

От удара автомашину отбросило влево, где она врезалась в другую машину, а та – еще в одну. В результате дорожно-транспортного происшествия два водителя получили травмы и попали в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Катерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райоблисполкома:
Сегодня утром, около 8 часов, на автодороге Р23 (29 километр, вблизи деревни Вишневка) водитель 1989 года года рождения управляя автомобилем Volkswagen совершил попутное столкновение с двигавшимся по обочине трактором.

В результате этого прозошло опрокидывание этого автомобиля на левую сторону.

После чего прозошло столкновение с двигавшимся позади автомобилем Audi, в результате чего автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

Эти выходные на дорогах области выдались напряженными.

Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Фото. Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Фото. Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Фото. Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Фото. Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе
Фото. Volkswagen, Audi, Toyota и трактор: 4 машины столкнулись на Слуцком шоссе

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