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«Волнуют вопросы пенсионного обеспечения, образования, декрет №3»

22.03.2017 - 09:39

Новости Беларуси. Услышать и постараться помочь каждому. Представители местной власти продолжают активно контактировать с населением. Формат общения – от телефонных линий до выездных приемов.

Главная задача – индивидуально подойти к любой жизненной ситуации. А волнуют людей самые разные проблемы: трудоустройство, образование, строительство жилья, работа коммунальных служб. Реальную поддержку населению оказывают и депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Корж, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Волнуют вопросы, безусловно, пенсионного обеспечения. Задавались вопросы, касающиеся Кодекса об образовании, и какие будут внесены новшества в Кодекс об образовании. Были вопросы, касающиеся декрета №3.

Добавим, подобное общение представителей местной власти с населением будет продолжаться и впредь. Они обещают дойти до каждого человека и помочь с решением его проблем.

«Волнуют вопросы пенсионного обеспечения, образования, декрет №3»

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