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«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»

15.01.2018 - 11:05

У мамы в декрете хлопот невпроворот. И порой хочется, чтобы кто-то помог не только словом, но и делом. Хорошо, когда на выручку приходят бабушки и дедушки, другие родственники, друзья или няни. Но так бывает не всегда. Выход есть! Можно обратиться за помощью к неравнодушной минчанке с добрым сердцем Юлии Томчук. Она организовала социальный проект «Мамины помощники».

Юлия Томчук, координатор проекта «Мамины помощники»:
Идея пришла из моего собственного опыта. Я сама мама, моему ребёнку, сыну, сейчас три годика. И, окунувшись в эту атмосферу декретного отпуска, я поняла, что чего-то не хватает, что женщинам нужна помощь, и я придумала такой проект «Мамины помощники». Там, где волонтёры помогают мамам. Даже в идеале такое сообщество взаимопомощи, то есть тот, кто уже обратился, ему помощь оказали и, чтобы он уже мог помогать другим.

Проект «Мамины помощники» действует около года. За это время команда волонтёров помогла не одной семье. На этот раз Юлия заглянула в гости к Веронике, у которой подрастают двое прекрасных детей!

Вероника Гришкова:
У меня родители далеко, у меня только муж, и, конечно, у меня нет такой возможности вызвать бабушку, чтобы она могла помочь, поэтому мне приходиться справляться самой. Безусловно, нужна помощь, особенно вначале. Мне очень нравится, как говорит знаменитый доктор Комаровский: «Папа, уходя из дома, убедитесь в том, что у мамы всё хорошо».

Волонтёры могут поиграть с детьми, пока мама занимается другими важными делами, помочь с уборкой или готовкой. Если нужно, вас выслушают, окажут психологическую помощь, поделятся личным опытом.

Юлия Томчук:
Недавно был такой случай: обращалась женщина, она ложила свою маму в больницу и у неё двое детей. Там же в больнице нужно было за ними присмотреть, я нашла волонтёра и там присмотр на месте.

«Как ни странно, но сейчас желающих помогать молодым мамам больше, чем тех, кто просит о помощи», – отмечает Юлия. Поэтому координатор проекта просит не стесняться, а смело обращаться к ней.

Юлия Томчук:
Даже есть одинокие бабушки в городе Минске, которые с удовольствием бы помогали, потому что они хотят общения, они тоже любят детей.

Как проект «Мамины помощники» помогает мамам?

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