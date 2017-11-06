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Volvo разорвало на части в Городокском районе: в страшной аварии погибли 5 человек

06.11.2017 - 14:24

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Городокском районе, которое унесло жизни пятерых человек. ДТП произошло накануне вечером возле деревни Дрожаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При ударе о дерево легковой автомобиль буквально разорвало на части.

В салоне машины находились шесть человек. Четверо мужчин и одна девушка от полученных травм скончались на месте. Еще одна пассажирка находится в реанимации. На месте аварии работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Volvo разорвало на части в Городокском районе: в страшной аварии погибли 5 человек

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