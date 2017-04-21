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«Вообще, заставлять работать – идея хорошая»: белорусы обсуждают послание Президента

21.04.2017 - 13:48

Новости Беларуси. 21 апреля Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Не остаются в стороне от обсуждения простые белорусы. Как и всегда, выступая перед депутатами, глава государства затронул немало вопросов, волнующих каждого. Своими мнениями они поделились с корреспондентом программы Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:
Я считаю, что если Президент сказал, что 1000 рублей будет зарплата, то это реально.

Уровень жизни в нас достаточно высокий. Мне кажется, что большинство людей стремится работать.

Дыкрэт № 3 у папярэдняй форме фактычна знішчыў канкурэнцыю сярод працадаўцаў, таму што ім няма стымула ствараць дадатковыя лепшыя ўмовы для людзей. На маю думку, дыкрэт мусіць быць, але ў больш дасканалай і больш прадуманай форме. Кошт на квадратные метры, на жыллё павінен неяк карэліраваць з узроўнем сярэдніх заробкаў па Беларусі, па Мінску.

Вообще, заставлять работать – идея хорошая. Главное, чтобы работа была достойная и оплачивалась достойно.

По-моему, каждый человек должен понимать, что если он хочет жить по-человечески, он должен работать.

Авральных повышений цен нет, наоборот скидки еще. Есть, конечно, какие-то цены, которые повысились, но в среднем нормально.

Сколько сейчас метр квадратный стоил? 1200-1100? Если будет 500, то это здорово, по-моему.

Я за то, чтобы в школе была профориентация, чтобы они знали, куда идут и какую специальность будут иметь в будущем.

Главные тезисы послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию смотрите в наших следующих выпусках. Телеверсия выступления будет показана в эфире белорусских телеканалов в 21.00.

«Вообще, заставлять работать – идея хорошая». Белорусы обсуждают послание Президента

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