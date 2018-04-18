Вопрос дня: Что белорусы знают о криптовалюте?

Что белорусы знают о криптовалюте? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Что белорусы знают о криптовалюте? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
|Вопрос дня: Где минчане планируют провести длинные выходные перед Радуницей?
|Вопрос дня: Что белорусы думают о белорусской продукции?
|Вопрос дня: Как белорусы готовятся к Пасхе?
|Вопрос дня: Что белорусы любят искать в интернете?
|Вопрос дня: в чем белорусы видят проявление весны?
|Вопрос дня: что объединяет белорусов и россиян
|От русского языка, тренировок и платья: минчане рассказали о своих зависимостях
|Опрос: какими продуктами питания может гордиться Беларусь? (видео)