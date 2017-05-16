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Вопрос красоты и здоровья: как сделать тонкую талию и плоский живот?

16.05.2017 - 11:54

Кто из представительниц прекрасного пола не мечтает об осиной талии или плоском животике? А среди сильной половины вряд ли найдётся тот, кто скажет, что идеальный пресс – это не красиво. Быть стройным и подтянутым нам советует не только индустрия моды, но и те, кто стоит на страже нашего здоровья – врачи.

К сожалению, отложение жира в области живота – самая распространённая проблема, которая портит привлекательность тела как мужчин, так и женщин. С одной стороны – это некрасивая фигура. А с другой – явление, как утверждают медики, опасное для здоровья.

Стали замечать, что ваш вес превышает допустимую норму более, чем на 10 кг. и область талии всё меньше напоминает привычное очертание? Пора бить тревогу! Хотя, чаще организм сам начинает подавать нам сигналы. Повышается давление, затрудняется дыхание, появляется одышка, снижается иммунитет, энергетический тонус падает. Последствия этих признаков могут быть печальными.

Но не стоит отчаиваться! Тем более, избавление жира на животе – не такая уж и не разрешимая проблема. Вам понадобится: грамотный подход к делу, много терпения и силы воли.

Культура питания определена. Теперь – очередь за культурой физической.

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