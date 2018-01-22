﻿ Кент Харстед: Я хотел бы поблагодарить всех членов белорусской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Кент Харстед: Я хотел бы поблагодарить всех членов белорусской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ

22.01.2018 - 16:55

Новости Беларуси. Беларусь придает большое значение сотрудничеству с Парламентской ассамблей ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы такого взаимодействия обсуждали на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко со спецпредставителем этой европейской структуры Кентом Харстедом. Делегация нашей страны активно работает в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Только за 2017 год Беларусь инициировала принятие нескольких важных резолюций, в том числе по борьбе с наркотрафиком и торговлей людьми, по развитию зеленой экономики. Белорусская делегация планирует участвовать в весенней и зимней сессиях организации. Уже сейчас наши специалисты готовятся представить новый документ, который будет касаться сферы кибербезопасности, а также противодействия терроризму.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Самое главное наверное то, что все резолюции, которые предлагает Республика Беларусь, они носят объединительный характер. Они не направлены против кого-то, они направлены на укрепление доверия, на развитие диалога многостороннего. Все это делается во имя стабильности. Мы, на сегодняшний день, делаем все для того, чтобы парламенты двигались навстречу друг другу.

В свою очередь, Кент Харстед высоко оценил уровень организации сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске летом 2017 года. Международная встреча объединила дипломатов из нескольких десятков стран. Участники обсуждали глобальные вопросы по укреплению общей стабильности в регионе.   

Кент Харстед, специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе:
Я хотел бы поблагодарить всех членов белорусской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ за то, что они вносили вклад в работу ассамблеи. Он является существенным как с точки зрения количества, так и качества. И со временем отмечаем увеличение активности Беларуси в развитии нашего взаимодействия.

Это первый визит Кента Харстеда в нашу страну в качестве спецпредставителя. В Беларуси он намерен обсудить не только политические вопросы, но и развитие экономического сотрудничества. В программе визита – посещение Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий.

Вопросы кибербезопасности и противодействия терроризму обсудили депутаты Палаты представителей на встрече с представителем ОБСЕ Кентом Харстедом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Очень хочется, чтобы рано или поздно не стало в мире войн»: чем и кому помогает Белорусский фонд мира в Молодечно
Надо превзойти миллиардный уровень нашего товарооборота, чего бы это нам ни стоило: Президент послу Пакистана
Надо превзойти миллиардный уровень нашего товарооборота, чего бы это нам ни стоило: Президент послу Пакистана
Отечественные тракторы, станки и другую сельскохозяйственную технику покажут на международной выставке в Судане
Отечественные тракторы, станки и другую сельскохозяйственную технику покажут на выставке в Судане
Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств
Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств
Беларусь впервые принимает участие в международной туристической выставке «Fitur» в Мадриде. Репортаж СТВ
Беларусь впервые принимает участие в международной туристической выставке «Fitur» в Мадриде. Репортаж СТВ
С Марселем не нужно флиртовать, нужно сразу пожениться. Репортаж СТВ из столицы Прованса
С Марселем не нужно флиртовать, нужно сразу пожениться. Репортаж из столицы Прованса
Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Литвой: о чем говорили на бизнес-встрече
Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Литвой в сфере торговли: о чем говорили на бизнес-встрече
«Я надеюсь, что это будет не бумажный меморандум, а конкретно действующий документ»: 18 декабря подписан меморандум о сотрудничестве с Уфой
Это будет не бумажный меморандум, а конкретно действующий документ: Минск и Уфа стали городами-побратимами
Все новости по теме Международное сотрудничество
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru