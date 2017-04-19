новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Вопросы поднимались принципиальные». Военный комитет ОДКБ в десятый раз собрался в Минске

19.04.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Совместная подготовка кадров для организации противовоздушной обороны. Военный комитет ОДКБ в десятый раз собрался в Минске. Среди актуальных вопросов обеспечения безопасности – применение коллективных авиационных сил. При этом решено, что обучение личного состава будет проходить в высших военных учебных заведениях Беларуси и России. Также будут сформированы вспомогательные органы, которые занимаются связью и материально-техническим обеспечением.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Рассмотрены пять ключевых вопросов, основными из них являлись оценка вызовов и угроз военной безопасности. И ряд вопросов, касаемых внутреннего характера для упрощения процедур перелетов, создания определенных органов для быстрейшего решения вопросов в рамках данной организации.

Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба ОДКБ:
Вопросы поднимались принципиальные. Меня как начальника объединенного штаба радует то, что они нашли поддержку, понимание.

Все эти преобразования направлены на укрепление военной составляющей Организации договора о коллективной безопасности. Этому заседанию в Минске предшествовала неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке, где также осуждались способы совместного противодействия потенциальным угрозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный комитет ОДКБ в десятый раз собрался в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Представитель Армении Юрий Хачатуров избран генсеком ОДКБ
Представитель Армении Юрий Хачатуров избран генсеком ОДКБ
Заседание Военного комитета ОДКБ в Минске началось минутой молчания в память о погибшем в Турции российском дипломате
Заседание Военного комитета ОДКБ в Минске началось минутой молчания в память о погибшем в Турции российском дипломате
Саммит ОДКБ в Ереване
Саммит ОДКБ в Ереване: о чем договорились президенты и надо ли нам оглядываться на НАТО
Приоритеты белорусского председательства в ОДКБ будут дополнительно проработаны с участием специалистов из стран-партнёров
Основная цель председательства Беларуси в ОДКБ – укрепление мира и стабильности
О безопасности и мире – в кругах политиков и дипломатов: в Ереване прошел саммит ОДКБ
О безопасности и мире – в кругах политиков и дипломатов: в Ереване прошел саммит ОДКБ
Александр Лукашенко о развитии ОДКБ: «Надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на серьёзный уровень»
Александр Лукашенко об развитии ОДКБ: «Надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на серьёзный уровень»
Саммит ОДКБ в Ереване
Саммит ОДКБ в Ереване: приоритеты коллективной безопасности определяют лидеры шести стран-участниц
Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Армению для участия в саммите ОДКБ
Александр Лукашенко прибыл в Армению для участия в саммите ОДКБ
Все новости по теме ОДКБ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru