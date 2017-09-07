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Вопросы, связанные с проведением учений «Запад-2017», обсудят эксперты Беларуси и России 7 сентября

07.09.2017 - 08:41

Новости Беларуси. Максимальная открытость и исключительно оборонительный характер. До старта стратегического белорусско-российского учения «Запад-2017» осталась ровно неделя. И 7 сентября, в преддверии этих масштабных маневров, эксперты двух стран намерены обсудить актуальные вопросы, с ними связанные. Среди прочего – массированная информационная кампания по их дискредитации, которая на протяжении текущего года проводилась в ряде зарубежных СМИ.

На территории нашей страны учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября. Участие в нем примут свыше 10 тысяч человек и более полутысячи единиц техники. И, как на неделе заявил Президент Беларуси, убедиться в мирных задачах военной операции можно будет лично. На нее приглашены представители иностранных государств, международных организаций, военные атташе, аккредитованы многочисленные представители СМИ.

Вопросы, связанные с проведением учений «Запад-2017», обсудят эксперты Беларуси и России 7 сентября

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