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Вопросы животноводства и уборочной: Александр Лукашенко 10 августа совершит рабочую поездку в Брестскую область

10.08.2017 - 10:22

Новости Беларуси. 10 августа Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Брестскую область. Здесь глава государства ‪ознакомится с ходом уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ивацевичском районе Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона. Запланировано посещение сельхозпредприятия «Квасевичи».

В центре внимания будут не только жатва и меры по снижению потерь урожая, но и тема животноводства. Президент посетит строящуюся здесь ферму. Ему доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси.

Вопросы животноводства и уборочной: Александр Лукашенко 10 августа совершит рабочую поездку в Брестскую область

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