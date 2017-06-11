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Восемь тысяч человек на 557 мест: парламентские выборы стартовали во Франции

11.06.2017 - 14:27

Новости Франции. Первый тур парламентских выборов стартовал во Франции. Безопасность на избирательных участках обеспечивают полицейские, жандармы и военнослужащие. Среди претендентов на депутатские кресла без малого 8 тысяч человек, однако мандаты получат лишь 577 из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фаворитах гонки партия, приведшая к власти Эмануэля Макрона, «Вперед, республика». Меньший успех прочат «Республиканцам» и партии Марин Ле Пен. Если никто из претендентов по итогам сегодняшнего голосования не наберет абсолютного большинства, через неделю судьба парламента решится во втором туре выборов.

Восемь тысяч человек на 557 мест: парламентские выборы стартовали во Франции

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