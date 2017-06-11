Восемь тысяч человек на 557 мест: парламентские выборы стартовали во Франции

Новости Франции. Первый тур парламентских выборов стартовал во Франции. Безопасность на избирательных участках обеспечивают полицейские, жандармы и военнослужащие. Среди претендентов на депутатские кресла без малого 8 тысяч человек, однако мандаты получат лишь 577 из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фаворитах гонки партия, приведшая к власти Эмануэля Макрона, «Вперед, республика». Меньший успех прочат «Республиканцам» и партии Марин Ле Пен. Если никто из претендентов по итогам сегодняшнего голосования не наберет абсолютного большинства, через неделю судьба парламента решится во втором туре выборов.