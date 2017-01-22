новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Восьмимесячный лось по кличке Добрый поселился в зоосаде Могилева

22.01.2017 - 13:12

Новости Беларуси. В Могилевском зоосаде появился Добрый лось. Нового жителя привезли из Березинского заповедника и дали такое ласковое имя. Сохатому всего 8 месяцев. Ему выделили отдельный вольер. На площади в полгектара разместились зимний дом, летняя веранда и столовая.

Добрый, или как его еще нежно называют Добруша, получает специальный рацион. В кормушке – овес, комбикорм, соль и побеги сосны. Не отказывается лосенок и от хлеба, который приносят ему посетители зоосада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа:
При всей природной агрессивности лосей, он добрый. Это настолько уместно к нашему времени, хочется, чтобы везде была доброта. А он общается с людьми, будет общаться с сотнями, тысячами людей. И, поверьте, от него будут флюиды доброты исходить. Это будет передаваться людям.

Скоро около вольера повесят табличку с именем Добрый. Пока лосенок адаптируется к новым условиям, ему уже подыскивают пару.

Восьмимесячный лось по кличке Добрый поселился в зоосаде Могилева

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Волк
Волк и человек: друг или враг? Биолог Вадим Сидорович – о проблеме волков в Беларуси
Я погиб бы в новогоднюю ночь во дворе собственного дома: как пес спас своего хозяина от смертельного обморожения
Лебеди
Белокрылые хранители верности: насколько изменились образ жизни и среда обитания лебедей?
Воробей
Видеофакт: в США фермер своим дыханием спас примерзшего к железке воробья
Собака
Человек-зверь и животное-жертва: почему у людей просыпается ненависть к беззащитным четверолапым
Видеофакт: англичанка устроила терьерам Рождество за 3500 фунтов
Видеофакт: англичанка устроила терьерам Рождество за 3500 фунтов
Как и чем мы можем помочь бездомным и потерянным животным в мороз?
В Австралии футбольный вратарь во время матча спас травмированную мячом чайку
В Австралии футбольный вратарь во время матча спас травмированную мячом чайку
Все новости по теме Человек и животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru