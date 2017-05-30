новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Воспоминания ведущих СТВ о последнем звонке: Ирина Ромбальская, Ирина Мартьянова, Олег Усачев, Кристина Момот

30.05.2017 - 13:42

Последний звонок – знаковое событие для каждого школьника. Воспоминания о нем не стираются из памяти даже спустя годы. Так, ведущая СТВ Ирина Ромбальская, которая с отличием окончила школу, с теплотой и любовью вспоминает трогательные моменты прощания с детством.

А вот Ирина Мартьянова, которая всегда выглядит стильно и модно, больше всего запомнила, как выбирала себе наряд по такому важному поводу. Достать его  было задачей не из легких.

Автор и ведущий программы «Добро пожаловаться» Олег Усачев признается, что в школе отнюдь не был примерным учеником. Наоборот, он всячески досаждал учителям.

Но несмотря на то, что ходить в школу Олег не любил, некоторые воспоминания о последнем звонке у него все-таки остались.

В противовес Олегу Усачеву его коллега по эфиру Кристина Момот всегда была прилежной ученицей. Ведущая спортивных новостей окончила среднюю школу №2 в поселке Россь Волковысского района. С тех пор прошло 20 лет, но воспоминания о последнем звонке будоражат сердце до сих пор.

И по сей день Кристина поддерживает теплые отношения со своими одноклассниками.

Сколько лет не прошло бы с момента окончания школы, каждый из нас хоть иногда возвращается мыслями в то прекрасное время, когда все казалось простым и беззаботным.

Кристина Момот
Ирина Ромбальская
Фото. Ирина Ромбальская
Ирина Мартьянова
Фото. Ирина Мартьянова
Кристина Момот и Олег Усачев
Фото. Кристина Момот и Олег Усачев

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Птицы мира в небе над Витебском: в культурной столице Беларуси звучит «Последний звонок»
Птицы мира в небе над Витебском: в культурной столице Беларуси звучит «Последний звонок»
Речи учителей, слезы и цветы: школьники Беларуси 30 мая отмечают «Последний звонок»
Речи учителей, слезы и цветы: школьники Беларуси 30 мая отмечают «Последний звонок»
Последний звонок в Минске: 30 мая его услышат 9 тысяч 11-классников и 15 тысяч учеников девятых классов
Последний звонок в Минске: 30 мая его услышат 9 тысяч 11-классников и 15 тысяч учеников девятых классов
«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка
«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка
Последний звонок в Беларуси
День, который они запомнят навсегда: у минских выпускников прошел последний в жизни школьный урок
Выпускной в Вилейской гимназии
Выпускной в Вилейской гимназии: последний звонок дал каждый одиннадцатиклассник
Последний звонок прозвенел в белорусских школах и гимназиях для почти 150 тысяч выпускников
Последние звонки для 57 тысяч выпускников прозвенели в школах и гимназиях Беларуси 30 мая
Последние звонки для 57 тысяч выпускников прозвенели в школах и гимназиях Беларуси 30 мая
Все новости по теме Последний звонок
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru