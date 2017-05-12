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Восстановиться на работе, взыскать зарплату: куда обращаться?

12.05.2017 - 19:46

Новости Беларуси. Если работник понимает, что его обманывают, не выплачивают зарплату, ущемляют его права – каков порядок его действий, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Куда обращаться? В милицию, сразу в суд писать заявление?

Римма Филипчик, судья коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Беларусь:
Есть некая категория дел, где, непосредственно, обращение работника в суд. В частности, это касается дел о восстановлении на работе. Если мы говорим о взыскании заработной платы – да, он может вначале пойти в комиссию по трудовым спорам, он может обратиться в профсоюзную организацию. Но, тем не менее, всегда есть право на судебное обжалование. В том числе, и решение, которое будет принято комиссией по трудовым спорам.

Другое дело, что существует определённые сроки.

Если работник уволен с работы, и он не соглашается с увольнением, то он в течение месяца, с момента, когда получил трудовую книжку, или его ознакомили с приказом, или расчёт получил – он в течение месяца вправе обратиться в суд с иском о восстановлении на прежнее место работы.    

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