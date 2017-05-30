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«Вот и пролетели эти одиннадцать лет». 10 трогательных фото из соцсетей белорусских выпускников и их родителей

30.05.2017 - 22:56

Новости Беларуси. В социальных сетях белорусских выпускников – сотни фотографий. На снимках запечатлены разные эмоции – от радости до грусти. Кто-то затосковал по школьным будням; кто-то радуется тому, что впереди яркий и насыщенный период – выпускные экзамены и вступительная кампания. И все они, красивые, с улыбками на лицах, уже понимают: в их жизнях открывается новая страница.

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