ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы

Новости Беларуси. Эксперты ВОЗ отмечают доступность информации по COVID в Беларуси, данные полностью отражают ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказали участники международной экспертной миссии, подводя итоги пребывания в стране.

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

Напомним, миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь по приглашению Президента. Представители ВОЗ начали работу 8 апреля и посетили медучреждения в Минске, столичной области и в Витебске, чтобы иметь возможность на месте оценить реальную ситуацию и правильность принимаемых мер. Кроме того, международные эксперты изучили техническую оснащенность наших больниц и профессиональную подготовку медиков, а также готовность системы здравоохранения принять вызов COVID-19.

Итоги своего визита эксперты подвели 11 апреля на встрече с журналистами. Глава миссии Патрик О'Коннор заявил, что ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры, а официальные данные Минздрава по ситуации с коронавирусом оценивает как «обширные и полные».

Патрик О'Коннор, глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ в Беларуси:

Я полагаю, что миссия получилась довольно комплексной, всесторонней. Мы работали по разным направлениям. Каждый из нас увидел то, что нам нужно было увидеть, то, что мы собирались увидеть. Батыр говорил, что мы могли сами говорить, куда мы хотим направиться, чтобы могли увидеть и корректировать программу на ходу.

Потом, как я уже говорил, когда я работал с данными по эпиднадзору с той информацией, которая доступна по COVID-19 в Беларуси на разных уровнях, я сам мог корректировать какие-то свои подходы, задавать вопросы. Поэтому за то время, что мы здесь провели и по тем направлениям, которые мы должны были проанализировать, в общем-то нам удалось сделать все, что мы хотели.

Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом

По словам представителя ВОЗ, это не единственная миссия, которая будет работать в Беларуси.

Встреча участников миссии со СМИ длилась около двух часов. Как отметил глава миссии ВОЗ, эксперты посещали поликлиники, инфекционные больницы, перепрофилированные учреждения. Доступ и содействие оказывали им везде.

Вопросов на брифинге прозвучало немало. В частности, о здоровье самих врачей. Здесь министр отметил: в стране делается все для того, чтобы не допустить перегрузки медиков.

Также спросили: достаточно ли мер, принимаемых сегодня в стране? Представители Минздрава уверены: многое зависит от сознательности людей при выполнении рекомендаций.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Было принято следующее решение: ограничить потоковые лекции, не собирать студентов вместе, ограничить занятия в более маленьких группах. Но все-таки сместить начало занятий, чтобы они не встречались с теми, кто едет на работу, в одном общественном транспорте. Но каким-то образом удержать их все-таки в местах проживания.

При выявлении случаев в общежитиях мероприятия достаточно более жесткие. Вы видите, часть студентов того же БНТУ и других вузов сейчас жалуются, что у них в общежитиях вводят карантин и ограничивают их передвижения.

На самом деле, социальное дистанцирование людей старше 70 лет, запрет посещений – все эти мероприятия сглаживают пики и уменьшают скорость именно роста инфицирования.

Караник: парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью

Еще одна тема – обеспеченность и населения, и врачей всем необходимым. Министр отметил: уже в ближайшее время сеть будет обеспечена масками и антисептиками в полном объеме. Под пристальным вниманием врачей сейчас находятся не только пациенты с подтвержденным коронавирусом, но и более 5 тысяч контактов первого уровня.

Также, чтобы исключить возможность распространения инфекции, специалисты ежедневно анализируют ситуацию с заболеваемостью пневмонией. Цифры анализируются ежедневно. В течение 10 дней в Беларусь поставят и тесты на антитела к COVID-19.