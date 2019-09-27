Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника

Православные верующие отмечают Ореховый Спас: что принято делать в этот день

Новости Беларуси. 29 августа православные верующие отмечают Ореховый Спас, который наступает в августе после Медового и Яблочного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник установлен в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Этот день в народе имеет двойное значение. Кроме того, что к этому моменту доспевают лесные орехи и их можно заготавливать на зиму, третий спас называют еще и Хлебным. С древних времен он означал окончание жатвы.

В храмах сегодня освящают орехи, мед, фрукты, пироги, желательно испеченные из муки нового урожая. Есть и проверенные веками приметы этого дня. Говорят: «Если журавль oтлетит к Третьему Спасу, то на Пoкров будет морозно». Что же, остается проверить, сработает ли это предсказание.