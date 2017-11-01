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Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем

01.11.2017 - 17:45

Новости Беларуси. Авария в Дзержинском районе. 1 ноября утром на подъезде к Фаниполю не разминулись большегруз и легковой автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной версии, водитель фуры заснул за рулем и допустил столкновение с попутной машиной. В ней ехала семейная пара из России и двое их детей. Пострадала женщина. Детей от серьезных травм уберегли автомобильные кресла.

Олег Тюрин, начальник агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
После столкновения легковой автомобиль отбросило на барьерное разделительное ограждение, в результате чего произошла деформация автомашины. Пассажир автомашины – женщина 1986 года рождения – получила телесные повреждения, которые относятся к категории серьезных. Так как дети находились в автокреслах и были пристегнуты, можно сказать, отделались царапинами.

Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем

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