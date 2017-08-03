Возле каждой школы Минска до 20 августа обновят дорожную разметку

Новости Беларуси. Пока школьники отдыхают, городские службы усердно выполняют задание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы хватает и дорожникам, и автоинспекторам. Вблизи детских садов наносят маркировку, а также маленькие следы, ведущие к школам. Эти знаки помогают ребятам лучше ориентироваться. Завершить работы планируют до 20 августа.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Приведено в порядок 826 искусственных неровностей, еще планируется около 140.