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Возле каждой школы Минска до 20 августа обновят дорожную разметку

03.08.2017 - 22:03

Новости Беларуси. Пока школьники отдыхают, городские службы усердно выполняют задание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы хватает и дорожникам, и автоинспекторам. Вблизи детских садов наносят маркировку, а также маленькие следы, ведущие к школам. Эти знаки помогают ребятам лучше ориентироваться. Завершить работы планируют до 20 августа.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Приведено в порядок 826 искусственных неровностей, еще планируется около 140.

Также мы привели в порядок различные информационные таблички по поводу размещения школ.

Возле каждой школы Минска до 20 августа обновят дорожную разметку

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