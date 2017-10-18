новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Возле парка Победы установили символичный монумент «Орден «Победа»

18.10.2017 - 23:40

Новости Беларуси. Символичный монумент «Орден «Победа» установили в центре триумфальной арки возле входа в музейно-парковый комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основание ордена отлито из силумина. Центральная часть – из бронзы. Бриллианты по контурам звезды и рубиновые вставки сделаны на стекольном заводе. Триумфальную арку возле входа в парк Победы давно планировали дополнить символом. И из десятка вариантов выбрали именно этот.

Анна Аксёнова, главный архитектор проекта:
Мы уходили в сторону, предлагали какие-то другие символы. Но на 1 месте оказался орден победы.

У нас межколонное пространство арки заполняли тоже витражи, они до сих пор остались у нас в проекте, не реализованные пока. Мы надеемся, что это будет в дальнейшем реализовано.

Возле парка Победы установили символичный монумент «Орден «Победа»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Независимость и движение вперед: в Минске открыли скульптурную композицию «Беларусам замежжа»
Независимость и движение вперед: в Минске открыли скульптурную композицию «Беларусам замежжа»
Я все-таки над образом работаю 14 лет уже: автор памятника Мулявину в Минске
Я все-таки над образом работаю 14 лет уже: автор памятника Мулявину в Минске
«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске
«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске
Сидящий с гитарой в руках: памятник Владимиру Мулявину 17 августа открывают в Минске
Сидящий с гитарой в руках: памятник Владимиру Мулявину 17 августа открывают в Минске
Каким будет памятник труду работы Анатолия Артимовича (фотофакт)
Каким будет памятник труду работы Анатолия Артимовича (фотофакт)
Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске
Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске
Памятную доску в честь народного врача Беларуси Игнатия Антонова открыли в Минске
Кто в ответе за чистоту памятника Якубу Коласу в Минске?
Все новости по теме Памятники Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru